Tendürek Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi ulaşımı güçleştiriyor. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede bazı araçlar yolda kalırken, Türk Kızılay ekipleri sürücülere kumanya yardımında bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde gece başlayan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri bölgeye giderek sürücülere kumanya yardımında bulundu.

Öte yandan karla mücadele ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
