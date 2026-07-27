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Tendürek Dağı'nda Zorlu Kurtarma

Tendürek Dağı'nda Zorlu Kurtarma
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Tendürek Dağı kırsalında rahatsızlanan vatandaş, AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdiği uzun ve meşakkatli çalışma sonucu sedyeyle taşınarak hastaneye kavuşturuldu.

TENDÜREK Dağı kırsalında rahatsızlanan vatandaş, ekiplerin zorlu yolculuğu sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'ndaki Yılanlı Köyü kırsalında rahatsızlanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve doğa şartlarında ekipler Tendürek Dağı kırsalındaki vatandaşa ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta vatandaş, zorlu arazi şartlarında uzun süre sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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