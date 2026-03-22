Nevşehir'de çalıştığı okula giden temizlik görevlisi ölü bulundu

Güncelleme:
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, çalıştığı okulda temizlik görevlisi olarak görev yapan 35 yaşındaki Erkan C, kazan dairesinde ölü bulundu. Yakınlarının endişelenmesi üzerine yapılan aramada, Erkan C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çalıştığı okula giden temizlik görevlisi kazan dairesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Özkonak beldesinde yaşayan 35 yaşındaki Erkan C, evden ayrılarak beldede çalıştığı Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'ne gitti.

Akşam saatlerinde eve dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerce yapılan aramada, Erkan C, görev yaptığı okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekipleri Erkan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erkan C'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
