Temel Atma Törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılıyor

MALATYA (Bültenler) - Temeli 22 Nisan Cuma günü saat 14.00'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un katılımları ile atılacak olan park, bir Belediyenin kendi imkân ve kaynakları ile yapılan bu büyüklükte ve temaya sahip ilk ve tek parkı konumunda olacak.

Temel atma törenine tüm halkın davetli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın doğal peyzajını yansıtan huzurlu bir açık hava fikrinden yola çıkılarak, projelendirdikleri 100.Yıl Kent Parkı'nın temasının eko-eğlence, kültürel, sportif ve sosyal aktiveler ile eğitim – doğadan öğrenme – sağlıklı yaşam olarak belirlendiğini ifade etti. Başkan Gürkan, "300 dönümlük yeri şehrin ortasında daha geniş bir yeşil alanı olan mekân haline getireceğiz. Parklar, vatandaşın sosyalleşmesi, mahallelik olgusu, kaynaşması, dayanışması, dinlenmesi, rahat etmesi, ressamın resim yapması, şairin duygu atmosferine girip şiirini yazması, bestecinin bestekârlığı, edebiyatçının romanını inkişaf etmesidir. Parkların insanların ruhunu dinlendireceği mekânlar olması lazım.

100.yıl parkımız kendi öz kaynaklarımızla ihale ettiğimiz devasa bir park. Alanda 150 bina vardı. Bu binaların enkaz bedellerini, binaların önündeki ağaç bedellerinin ve diğer bedellerinin ödenmesi belediyemiz tarafından öz kaynaklarımızla yapılarak alan müstakil hale getirilmiştir. İhalesi yapılan alanını yer teslimini yaptık. 22 Nisan Cuma günü de saat 14.00'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katımları ile temelini atıyoruz.

Temelini atacağımız parkımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Parkımızın bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeşil alanları bundan sonra geniş şekilde insanlarımızın rahatlayacağı ve ruhunu dinlendireceği şekilde artıracağız. Paydaşlarımızla birlikte Malatya'yı gerçek anlamda huzur şehri yapmanın gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

NOT: 22 Nisan Cuma Günü saat 14.00'de Düzenlenecek olan Temel Atma törenine katılacak basın mensupları için, aynı gün saat 13.30'da Büyükşehir Belediyesi önünden minibüs kaldırılacaktır.

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