TEMA Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı'nda Samsun ekibi ödül aldı
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İstanbul'da gerçekleşen TEMA Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı'na katılan Samsun Tema vakfı ekibi ödülle döndü. Toplantıda, yerel panayır, sanat, doğa ve gönüllülük konuları ele alındı. Ayrıca, Tema gönüllüsü Buray da söyleşi yaptı. Ödül alan isimler arasında Samsun İl Temsilcisi Leman Özay ve diğer ilçe sorumluları da yer aldı.
İstanbul'da gerçekleşen "TEMA Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı"na katılan Samsun Tema vakfı ekibi ödülle döndü.
Türkiye'nin dört bir yanından il temsilcileri, ilçe, mahalle sorumluları, genç tema ve 350 gönüllünün katılımıyla TEMA Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı 16-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde yapıldı.
Toplantı Kurucu Onursal Başkanı "Toprak Dede" Hayrettin Karaca'yı anma ile başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen depremden etkilenen TEMA Temsilcileri kısa videolar ile anıldı.
İlk gün "Yerel Panayır" için stantlar kuruldu, "Sanat, Doğa ve Gönüllülük" kapsamında sunum yapıldı.
"Dur Diyen Yok Mu?" şarkısının telif haklarını TEMA Vakfı'na bağışlayan Tema gönüllüsü ses sanatçısı Buray'da toplantıda söyleşi yaptı.
4 yılda bir verilen teşekkür plaketini Samsun İl Temsilcisi Leman Özay adına Atakum İlçe Sorumlusu Habib Alan aldı.
İlkadım Çiftlik Mahalle Sorumlusu Ayten Ayrıç, Havza İlçe Sorumlusu Arzu Özkan, Salıpazarı İlçe Sorumlusu Eda Yılmaz, Kavak İlçe Sorumlusu Cumhur Tosun 4. Yıl ödülleri kapsamında plaket aldılar.
TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın değerlendirmeleri ile program sona erdi.