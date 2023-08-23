TEMA Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı'nda Samsun ekibi ödül aldı

İstanbul'da gerçekleşen TEMA Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı'na katılan Samsun Tema vakfı ekibi ödülle döndü. Toplantıda, yerel panayır, sanat, doğa ve gönüllülük konuları ele alındı. Ayrıca, Tema gönüllüsü Buray da söyleşi yaptı. Ödül alan isimler arasında Samsun İl Temsilcisi Leman Özay ve diğer ilçe sorumluları da yer aldı.