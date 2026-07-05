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Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile TIR çarptı; 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile TIR çarptı; 1 çocuk öldü, 3 yaralı
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile TIR çarptı. Kazada aynı aileden 7 yaşındaki E.M. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile çarpan TIR'ın sulama kanalına devrildiği kazada aynı aileden E.M. (7) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyreden İ.M. yönetimindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Otomobilden inen İ.M. ile eşi G.M., aracı kontrol ettikleri sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı TIR otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, TIR ise yol kenarındaki ağaçlara çarpıp sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan E.M.'nin (7) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İ.M. ile eşi G.M ve çiftin diğer çocuğu, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından E.M.'nin cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförünün ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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