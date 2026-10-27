TEM'de viyadük güçlendirmesi 7 gün 24 saat sürüyor, ulaşım kontrollü sağlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Akşemsettin Viyadüğü'nde güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

O-3 Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları 1-4. kilometrelerinde Karasu Viyadüğü'ndeki yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 20-21. kilometrelerinde D-550 Kesişim-3 Köprüsü İzmir istikametindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde (Çimşit Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık-Otoyol Bağlantı kavşakları 10-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ezine-Çanakkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 0-1. kilometrelerindeki üst geçitte bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde ve güzergahlarında drenaj sistemleri ile bordür diplerinin temizlik çalışmaları nedeniyle ulaşım 30 Ekim'e kadar 08.00-17.30 saatlerinde tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA