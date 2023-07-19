TEM'de hız gösterge ibresi 140'ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptıktan sonra durabildi. Aynı otomobilin içerisinde bulunan 7 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılırken otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası ilçesi Dilderesi Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki 34 JL 9337 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki bariyerlere ardından 34 ECA 249 plakalı Iveco marka kamyona çarptı. Otomobil bir süre savrulduktan sonra durabildi. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilin içerisinde bulunan 7 kişiden sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 7 kişi de yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından adeta hurdaya dönen otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan, kazadan dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak için yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.