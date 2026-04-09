Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Toplumda yaygınlaşan ve hemen hemen ger kesimden vatandaşın mağduriyetine yol açan sanal kumar ve bahis sorununa etkili çözüm için kollar sıvandı. Ancak hukukçu kurmayları en çok, “motokuryeli bahisçiler” zorluyor.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal kumar ve bahis sorununu dile getirmiş ve çözüm için kurmaylarına talimat vermişti. Milletvekillerine ve AK Parti genel merkezine de çok sayıda şikayetin ulaştığı sanal bahis ve kumarla ilgili etkili kurallar içerecek bir yasal düzenleme için Meclis’te düğmeye basıldı.

BAHİS VE KUMAR SİTELERİNE SIKI TAKİP

Hukukçular, dijital suçlarla ilgili düzenlemelerde kullanılan, kayıtlı temsilcilik, bant daraltma, kurala uymayanlara kapatma cezası yöntemlerinin yasa dışı sanal bahis ve kumar oynatan sitelere de uygulanabileceği üzerinde duruyor. Bunlar, dijital yollardan denetime alma yolları ancak Telegram gibi platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla oynanan bahislere nasıl çözüm bulunabileceğiyle ilgili formül aranıyor.

MOTOKURYELİ BAHİS NASIL İŞLİYOR?

Sanal bahis çeteleri, örneğin Telegramda oluşturdukları gruplardan kısa süreliğine bahis açıyor ve katılanların paraları da motokuryelerle zarflar içinde toplanıyor. Bahis oynanıyor ve sonuçlandığında da motokuryeler üzerinden tekrar o adreslerdeki kişilere ödemeleri gerçekleştiriliyor. Hukukçu kurmaylar, kısa süreliğine yaşanan bu durumun nasıl engellenebileceğini inceliyor. İşlenen suçun sanal boyutta kalmayışı, örneğin motokuryelerin suça iştirak etmiş sayılıp sayılmayacağı gibi noktalar hukukçuların çözüm aradığı konular arasında öne çıkıyor.

