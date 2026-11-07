Telegram üzerinden 45 asılsız ihbar yapan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

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İZMİR merkezli 7 ilde, 'Telegram' isimli uygulamada oluşturdukları grup üzerinden örgütlü şekilde hareket ederek, para karşılığında toplumda infial oluşturabilecek 'bomba, fuhuş ve terör saldırısı' içerikli asılsız ihbarlarda bulundukları ve şikayetçileri tehdit edip, şantaj yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada 'Telegram' isimli uygulamada oluşturdukları grup üzerinden örgütlü şekilde hareket ederek, para karşılığında toplumda infial oluşturabilecek 'bomba, fuhuş ve terör saldırısı' içerikli asılsız ihbarlarda bulundukları belirtilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin farklı illerde 45 asılsız ihbar gerçekleştirdikleri, ayrıca şikayetçilere yönelik şantaj ve tehdit eylemleriyle haksız ekonomik menfaat sağladıkları tespit edildi. Örgütün işleyişi ve para trafiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde önceki gün hava destekli operasyon gerçekleştirdi. İzmir ve Hatay polisinin müşterek operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı