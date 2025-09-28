Haberler

Telegram, Fransa'nın İstihbarat Talebini Reddetti

Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Fransa istihbaratının Moldova'daki bazı Telegram kanallarını kapatma talebini reddettiklerini açıkladı. Durov, sansürleme çabalarına karşı ifade özgürlüğünü savunduklarını vurguladı.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa istihbaratının, Moldova'da hükümetin görüşüne karşı paylaşımlar yapan bazı Telegram kanallarını kapatma talebini reddettiklerini bildirdi.

Durov, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl önce Fransa'da bulunduğunu ve Fransız istihbaratının Moldova yönetimine cumhurbaşkanı seçimi öncesi bazı kanalları kapatma konusunda destek talebinde bulunduğunu belirtti.

Verilen kanal listesini incelediklerine işaret eden Durov, listedeki bazı kanalların Telegram kurallarını ihlal ettiğini ve kapatıldığını aktardı.

Durov, kısa bir süre sonra Telegram ekibine Moldova'daki sözde sorunlu kanalların yer aldığı ikinci bir liste verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkinci listede bulunan kanalların tamamı meşruydu ve kurallarımıza uygundu. Bu kanalların tek ortak noktaları, Fransa ve Moldova hükümetlerinin onaylamadığı siyasi görüşleri dile getirmesiydi. Biz bu talebi yerine getirmeyi reddettik. Telegram, ifade özgürlüğünü benimsiyor ve siyasi nedenlerle içerik kaldırmayacak. Telegram'a sansürleme amacıyla baskı kurma yönündeki girişimleri ifşa etmeyi sürdüreceğim."

