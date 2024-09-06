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Telegram'ın kurucusu Durov, gözaltı süreci nedeniyle Fransa'yı eleştirdi

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Telegram CEO'su Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alınmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Süreci "şaşırtıcı" olarak nitelendiren Durov, bir CEO'nun platform kullanıcılarının suçlarından sorumlu tutulmasını eleştirdi. Telegram'ın AB taleplerine yanıt verdiğini belirten Durov, platformun 950 milyon kullanıcıya ulaştığını ve suistimallerin arttığını kabul etti. Durov, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve Fransa'dan çıkış yasağı getirilmişti.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alınmasından sonra yaptığı ilk açıklamada süreci "şaşırtıcı" bulduğunu belirterek, "Bir CEO'yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." dedi.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından ilk defa açıklamalarda bulundu.

Paris'e geçen ay geldikten sonra 4 gün polis tarafından sorgulandığını anlatan Durov, "Fransız makamları, Telegram'dan cevap alamadıkları için başkalarının Telegram'ı yasa dışı kullanmasından şahsen sorumlu olabileceğimi söyledi. Bu birkaç nedenden dolayı şaşırtıcıydı." ifadelerini kullandı.

Telegram'ın Avrupa Birliği'nde (AB) resmi temsilci bulundurduğuna işaret eden Durov, AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini belirtti.

Fransız makamlarının da kendisine ulaşmak için çok sayıda seçeneğe sahip olduğunu anlatan Durov, "Bir CEO'yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Durov, teknoloji inşa etmenin halihazırda kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir yenilikçi, bu araçların kötüye kullanılmasından kişisel olarak sorumlu tutulabileceklerini bilerek yeni araçlar üretemez." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın ve İran'ın daha önce Telegram'dan şifreleme anahtarlarını talep ettiğini belirten Durov, bunu reddettikleri için Telegram'ın bu ülkelerde yasakladığını kaydetti.

Telegram'ın ilkeleriyle uyuşmayan pazarları terk etmeye hazır olduklarına işaret eden Durov, platformu kullananların sayısının 950 milyon kişiye ulaştığını ve bunun da suçlular tarafından suistimali artırdığını belirtti.

Durov, "Umarım ağustos ayında yaşanan olaylar, Telegram'ı ve bir bütün olarak sosyal ağ endüstrisini daha güvenli ve daha güçlü hale getirecektir." yorumunda bulundu.

Durov adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanında özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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