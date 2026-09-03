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İnegöl'de polis taklidiyle 1,5 milyon TL'lik altın dolandırıcılığı: 2 şüpheli yakalandı

İnegöl'de polis taklidiyle 1,5 milyon TL'lik altın dolandırıcılığı: 2 şüpheli yakalandı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, ‘Adınız dolandırıcılık olayına karıştı’ diyerek korkuttukları H.Ç.’nin (71) 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, 'Adınız dolandırıcılık olayına karıştı' diyerek korkuttukları H.Ç.'nin (71) 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını aldı. Şüpheliler 1 gün sonra aynı kadından 500 bin TL daha isterken, banka görevlisinin dikkati sayesinde işlem gerçekleştirilmedi. Polis ekipleri, ihbar üzerine 50 güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, dün İnegöl ilçesinde meydana geldi. Y.H. (25) ile M.R. (25), telefonla aradıkları H.Ç.'ye kendilerini polis olarak tanıttı. Kadına adının bir dolandırıcılık soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheliler, soruşturma kapsamında evindeki altınları teslim etmesini istedi. Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan H.Ç., yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınları hazırlayarak evinin önüne gelen motosikletli kişilere teslim etti. Bugün H.Ç.'yi bir daha arayan şüpheliler, bu kez kadının banka hesabındaki 500 bin TL'yi istedi. H.Ç.'nin gittiği bankadaki görevli durumdan şüphelendi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, paranın dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 50 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesinin ardından Y.H. ile M.R.'nin Osmangazi ilçesindeki bir evde saklandıklarını belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.H. ve M.R. yakalanarak gözaltına alındı. İnegöl'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altınların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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