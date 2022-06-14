Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

YALOVA'da telefonla arayıp isimlerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini belirttikleri Aliye Ö.'den 200 bin, Fatma E.'den ise 320 bin TL değerinde ziynet eşyası alıp dolandıran İ.G. (19) ve A.E. (25), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, kentte yaşayan Aliye Ö.'den 200 bin TL ve Fatma E.'den ise 320 bin TL değerinde ziynet eşyası alıp dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Fatma Ö. ve Aliye Ö.'yü 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor, bunu düzeltmemiz için para vermeniz gerekiyor' diyen şüphelilerin İ.G. ve A.E. olduğu saptandı.

Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Fatma E.'ye çalınan altın ve paralarını teslim etti. Topaloğlu, "Halkımızdan ricamız hiç kimse kendisini asker polis, savcı diye arayarak 'Terör örgütlerine adınız bulaştı, bize şu kadar para vereceksiniz, geleceksiniz, alacaksınız' diyerek aramaz. Polis, jandarma ya da savcılık hiç kimseden para istemez. İnsanlarımız bu dolandırıcıların tuzağına düşmesinler" dedi.