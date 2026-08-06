Telefon Dükkanında Kanlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

DİYARBAKIR'da girdiği telefon dükkanında tabancayla 2 kişiyi bacağından vurarak kaçan M.E.K. yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 29 Temmuz akşamı, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki telefon dükkanında meydana geldi. M.E.K., girdiği dükkandaki husumetli olduğu M.Y. ile N.K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra tabancasını çeken M.E.K., M.Y. ile N.K.'yi peş peşe ateş edip yaraladı. Dışarı çıkan M.E.K., iş yerine defalarca ateş ettikten sonra yeniden içeri girip tezgahtaki kişiyi bir kez daha vurdu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası polis ekiplerinin çalışmasıyla M.E.K. yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı