Telefona bakarken otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı'da otomobil sürücüsü, haraket halinde cep telefonunu bakmak isterken yol kenarında refüje çıkarak takla attı. Kaza neticesinde otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ile Kdz Ereğli sınırları içinde Pidos kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K idaresindeki 67 ACG 67 plakalı otomobil ile seyir halindeyken çalan cep telefonuna bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobili önce sağ refüje çarptı ardından trafik direğine çarparak takla attı. Otomobilde yolcu olarak bulunan T.Ç hafif yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,Yaralıların ilk müdahalesi ambulansta yapılırken Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan B.K, ile T.Ç. sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.