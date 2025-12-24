Beyşehir'de telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekip, kediye merdivenle ulaştı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Bir kedi, Hacıakif Mahallesi'ndeki telefon direğinin üzerinde mahsur kaldı.
Gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi geldi.
Ekip, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel