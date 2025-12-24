Haberler

Beyşehir'de telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekip, kediye merdivenle ulaştı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Bir kedi, Hacıakif Mahallesi'ndeki telefon direğinin üzerinde mahsur kaldı.

Gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi geldi.

Ekip, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı

Bakkala giren ekipler şoka uğradı! Hemen şehir çöplüğüne götürüldü
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle