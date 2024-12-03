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Tel Rıfat'ta PKK/YPG'ye Ait Uzun Tüneller Ortaya Çıktı

Tel Rıfat'ta PKK/YPG'ye Ait Uzun Tüneller Ortaya Çıktı
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Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Tel Rıfat'ta, terör örgütü PKK/YPG'ye ait kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi. Tünellerin hastane ve terörist karargahları ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

- Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/ Ypg'nin kullandığı kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi

TEL RIFAT - Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi.

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi. Tünellere, hastane ve teröristlerin karargah olarak kullandığı binadan giriş olduğu tespit edilirken, tünellerin farklı noktalarda birleştiği tahmin ediliyor. Yaşam alanı olarak kullanılan odaların bulunduğu tünnelerde, SMO askerleri mayın taraması yaparak ilerleyişi sürdürüyor.

SMO askerlerinden Mahmud Naa, tünelin uzunluğunun yaklaşık 40 kilometreyi bulduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Güncel
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