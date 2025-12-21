İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan yüzlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti.

İsrail basınına göre, Tel Aviv'in Habima Meydanı'nda "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi Netanyahu hükümetine karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, İsrail'de Filistinlilere yönelik artan ırkçı saldırıları ve Netanyahu hükümetinin 7 Ekim'in sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmasını eleştirerek, hükümetin tarihteki en kötü İsrail yönetimi olduğunu belirtti.

Protestoda, göstericilerin "İsrail, ülkeyi işgal sunağında kurban ediyor" ve "Suçlular hapiste olmalı hükümette değil" yazılı pankart ve dövizler taşıması dikkati çekti.

Gösteride konuşan İsrail vatandaşı "48 Arapları"ndan Samiye Beşir, İsrail hükümetinin din, ırk veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesi terk ettiğini söyledi.

Beşir, aşırı sağcı İsrail hükümetini Filistinlilere yönelik saldırılara göz yummak ve saldırıları teşvik etmekle suçladı.

Gösteride konuşan İsrailli Prof. Shikma Bresler, asıl konunun hükümetin yaptıkları değil, kendilerinin bu yapılanlara nasıl tepki vereceği olduğunu belirterek "Elimizdeki tüm araçlarla direneceğiz, savaşacağız, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yedek asker olarak 300 gün katılan Itay Steinmetz, iki yıldır geceleri uyuyamadığını söylerken, gösteride de hükümete bağımsız bir 7 Ekim devlet soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı.