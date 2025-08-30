Tel Aviv'de Araçta Patlama: 4 Yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araçta meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'e bağlı Yafa bölgesinde araçta meydana gelen patlama nedeniyle yaralanan 4 kişiye acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ekipleri tarafından tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Polis, patlamanın güvenlik olayı olmadığını ancak adi suç kapsamında soruşturulduğu bilgisini paylaşırken patlamaya ilişkin şu ana kadar bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İsrail basınına konuşan polis yetkilileri ise söz konusu olayın suç örgütleri arasındaki bir hesaplaşma olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.