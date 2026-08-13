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Tekzip metni

Tekzip metni
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Haberler.com internet haber sitesinde (haberler.com) 05.08.2026 tarihinde "70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası" başlığıyla yayımlanan haberde; Divan Bodrum’da bir ailenin, Sayın Rahmi M. Koç’un otele gelmesi nedeniyle restoran servisi durdurularak mekandan çıkarıldığı ileri sürülmüştür. Haberdeki bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Habere konu edilen durum restoran servisiyle değil, plaj kullanımıyla ilgilidir. 1 Ağustos 2026 tarihinde plaj kullanımı için otelimize gelen misafirimize, 09.00–18.00 saatleri arasında hizmet veren plajın kullanım koşulları hakkında bilgi verilmiştir. Gün sonunda harcama kotasının kullanım süresinin sona ermesi üzerine misafirimize kalan bakiyesini paketli yiyecek ve içecek alımında değerlendirme seçeneği sunulmuş, ancak bu seçenek tercih edilmemiştir. Plaj kullanımına ilişkin ödeme çıkış sırasında alınmıştır. Hiçbir misafirimiz mekandan çıkarılmamış, hiçbir misafirimiz arasında ayrım yapılmamıştır. Uygulama, önceden ilan edilmiş olağan hizmet düzenimizden ibarettir. 70 yılı aşkın süredir yüksek kalite standartlarıyla hizmet veren Müvekkil Şirkete ait işletmenin ticari itibarını zedelemeye yönelik bu isnadın kabulü mümkün değildir.

Bunun yanında habere konu olayın yaşandığı 1 Ağustos 2026 tarihinde Sayın Rahmi M. Koç Divan Bodrum’da bulunmamıştır. Olayın Sayın Rahmi M. Koç’un otele gelişiyle ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmadığı gibi doğruluğu araştırılmaksızın habere konu edilmesi kötü niyetlidir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Kaynak: Haberler.com
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