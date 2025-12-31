Tekvando milli takım antrenörü baba, kızını şampiyonluğa hazırlıyor

İZMİR'in Menderes ilçesinde görev yapan tekvando milli takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Soner Pınarcık (41), Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olan kızı Senem Nehir Pınarcık'ı (11), dünya şampiyonluğuna hazırlıyor.

Menderes ilçesinde yaşayan tekvando milli takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Soner Pınarcık, bu yıl Tekvando Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden kızı Senem Nehir Pınarcık'ı dünya şampiyonluğuna hazırlıyor. Şehit Doğan Sakarya Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Pınarcık, aynı okulda 6'ncı sınıf öğrencisi olan kızıyla her gün birlikte antrenman yapıyor. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan deneyimli sporcu, kızının spor kariyerine de rehberlik ediyor.

'BERABER ÇALIŞARAK ŞAMPİYON OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Tekvandoya 8 yaşında başlayan Senem Nehir Pınarcık, babasının kendisi için önemli bir rol model olduğunu belirtip, "Babamdan öğrendiğim şeyleri çok önemsiyorum. Öğretmenim olmasını da çok seviyorum. Okulda babamın olması çok güzel. Tekniklerimi babamdan örnek alıyorum. O yüzden tekvandoyu çok seviyorum. Nur Tatar'ı ve Nafia Akkuş'u örnek alıyorum. Olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum" dedi. Minikler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde elenerek Avrupa 3'üncüsü olduğunu söyleyen Pınarcık, "Seneye tekrar katılacağım ve birinci olmayı hedefliyorum. Babamı örnek alıyorum, ben de babam gibi beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Beraber çalışarak şampiyon olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'BABA-KIZ EĞİTİM SÜRECİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ'

Tekvandoya 1997 yılında başladığını, 2003 yılında milli takıma seçildiğini söyleyen Soner Pınarcık ise 10 kez Türkiye şampiyonu olduğunu, Avrupa ve Dünya Kupası birincilikleri bulunduğunu söyledi. Kızının spora isteyerek başladığını söyleyen Pınarcık, "Biz zorlamadık, tekvandoyu keyifle yapıyor. Aynı okulda olmamız ve beden eğitimi öğretmeni olmam, her gün birlikte zaman geçirmemizi sağlıyor. Tekvandoya da okulumuzda başladı. Milli takım görevim var ama okul eğitimi de benim için çok önemli. Baba-kız eğitim sürecini aktif olarak sürdürüyoruz" dedi. Yunanistan'da düzenlenen Minikler Avrupa Şampiyonası'nda kızının başarılı bir müsabaka çıkardığını ifade eden Pınarcık, "Seneye yine minikler kategorisinde yarışacak. Avrupa 3'üncülüğü onun için büyük bir başarı ve bizim için gurur kaynağı. Dünya şampiyonluğunu ve ilerleyen yıllarda olimpiyat madalyasını hedefliyor. Biz de tüm gücümüzle destek olacağız" diye konuştu.