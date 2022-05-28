Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

AA - Yasin Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunun çevresinde hayatını kaybedenler anıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunun çevresinde hayatını kaybedenler anıldı.

AA / Yasin Öztürk - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Teksas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title