Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Haberler

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
AA - Yasin Öztürk - Güncel
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ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunun çevresinde hayatını kaybedenler anıldı.
ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunun çevresinde hayatını kaybedenler anıldı.
AA / Yasin Öztürk - Güncel