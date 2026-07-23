ABD'nin Texas eyaletinde 5,0 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Texas eyaletinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

USGS'nin verilerine göre, Texas'ta merkez üssü Spearman kentinin 38 kilometre güneydoğusu olan deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 5,0 olarak kaydedilen depremin 5,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Henüz depreme ilişkin can veya mal kaybıyla ilgili açıklama yapılmadı.