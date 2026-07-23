ABD'nin Texas eyaletinde 5,0 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Texas eyaletinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Spearman kentinin 38 km güneydoğusu olarak belirlenirken, 5,7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Can veya mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Texas eyaletinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
USGS'nin verilerine göre, Texas'ta merkez üssü Spearman kentinin 38 kilometre güneydoğusu olan deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 5,0 olarak kaydedilen depremin 5,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Henüz depreme ilişkin can veya mal kaybıyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Emirhan Demir