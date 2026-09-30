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Teknolojik Tayfa gösterisi Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklardan ilgi gördü

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TRT Çocuk'un "Rafadan Tayfa" karakterlerini canlandıran "Teknolojik Tayfa" gösterisi, Şanlıurfa'da başlayan TEKNOFEST Güneydoğu'da çocukların ilgisini topladı. Etkinlikte yerli ve milli üretimin önemi vurgulandı.

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden "Rafadan Tayfa" karakterlerinin canlandırıldığı "Teknolojik Tayfa" gösterisi, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklarla buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün Şanlıurfa'da başladı.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan "Teknolojik Tayfa" gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar, "Rafadan Tayfa" çizgi filminde yer alan Sevim, Hale, Akın, Kamil, Mert ve Hayri karakterlerinin maskotlarının gösterisini izlerken hem eğlendi hem de öğrendi.

Çocukların algı düzeyine göre tasarlanan gösteride, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka, robotik kodlama gibi başlıklarda yerli ve milli üretimin önemi vurgulanıyor.

Çocuklardan Kürşat Altın, TEKNOFEST'i çok güzel bulduğunu, özellikle "Rafadan Tayfa" gösterisini beğendiğini ifade etti.

Yusuf Tuncay Türün de ailesiyle geldiğini ve gösteriyi çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: AA
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