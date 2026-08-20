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TEKNOFEST Mavi Vatan'da Çocuklara Bilim Şovu

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Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bilim şovuna katılan çocuklar, bilimsel deneyim yaşadı.

Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bilim şovuna katılan çocuklar, bilimsel deneyim yaşadı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan, "Mavi Vatan" temasıyla düzenlenen TEKNOFEST, birçok sahne gösterisine de ev sahipliği yapıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan Sahnesi'nde süper emici polimer malzeme ve su kullanılarak deney yapıldı, su ve kuru buzla basınç deneyi gerçekleştirilerek patlama oluşturuldu.

Çocukların ilgi gösterdiği bilim şovunda, suyun emilme hızı ve kuru buzla suyun birleşmesiyle oluşan basıncın patlama kuvveti hakkında bilgiler verildi.

Suyun yok edilmesi, karbondioksidin serüveni ve sıvı azotla top yağmuru deneyleri esnasında sahneye çıkan çocuklar, görevliler eşliğinde etkinliğe katılarak bilimsel deneyim yaşadı.

Kaynak: AA
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