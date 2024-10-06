Üye Girişi
Haberler

TEKNOFEST 2023'te İhlas Dijital Varlıklar Rüzgarı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2023, İhlas Holding'in standıyla büyük ilgi gördü. Festivalde binlerce hediye dağıtılırken, ziyaretçilere unutulmaz etkinlikler sunuldu.

İhlas Dijital Varlıklar TEKNOFEST'e damga vurdu, binlerce hediye TEKNOFEST gençliğine dağıtıldı

ADANA - Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde çok sayıda ziyaretçiye kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen, TGRT Haber, Tgrthaber.com, Türkiye Gazetesi, Türkiye Today, Türkiye Gençlik, XTG Spor, Mavi Kadın, ve IDA Esports markalarının iletişim paydaşı olarak yer aldığı TEKNOFEST Akdeniz, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişiyi Adana'da buluşturdu.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana'da milyonlarca vatandaşın katılımıyla son gününde de hız kesmeden devam ediyor. 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivalde, İhlas Holding bünyesinde yer alan TGRT Haber, Tgrthaber.com, Türkiye Gazetesi, Türkiye Today, Türkiye Gençlik, XTG Spor, Mavi Kadın ve IDA Esports markaları, yoğun çalışmalarıyla TEKNOFEST Adana'da en çok ziyaret edilen standlar arasında yer aldı.

Espor takımı IDA e-Sports hayranlarıyla buluştu

PUBG Mobile Süper Ligi'nde mücadele eden IDA e-Sports oyuncularının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, takım tüm hayranlarıyla bir araya geldi. PUBG Mobile'nin özel turnuvaları ise ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

TGRT Haber standına yoğun ilgi

Milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği etkinlikte, düzenlenen yarışmalarla birlikte binlerce hediye dağıtıldı. TEKNOFEST'e akın eden vatandaşların en fazla ziyaret ettiği standlardan başında ise TGRT Haber standı geldi.

Alana gelen öğrenciler ve vatandaşlar yerli ve milli teknoloji ile donatılmış festival alanında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatının Türk bayraklı hava gösterileri ile unutulmaz anlar yaşadı. Hava gösterilerinden bilimsel atölyelere, ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinliğin yer aldığı festival alanına girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Hafta sonu dolayısıyla yoğunluğun olduğu etkinlik alanında ziyaretçiler, Kızıl Elma, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini izleme şansı da yakaladı.

TEKNOFEST 2023'te İhlas Dijital Varlıklar Rüzgarı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Güncel

İhlas Holding Etkinlikler Teknofest Havacılık Teknoloji Festival Güncel Yaşam Adana İhlas Uzay

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title