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Teknik öğretmenlerin mühendislik tamamlama tercihleri 29 Eylül'de sona erecek

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ÖSYM, 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları tercihlerinin başladığını duyurdu. Adaylar tercihlerini 29 Eylül saat 23.59'a kadar ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından TC kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları için (2026-Mühendislik Tamamlama) tercihler başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adaylar tercihlerini 29 Eylül saat 23.59'a kadar Ösym'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından TC kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Kaynak: AA
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