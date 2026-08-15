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Bodrum'da Tur Teknesinde Düşen Amerikalı Turist Deniz Ambulansıyla Kurtarıldı

Bodrum'da Tur Teknesinde Düşen Amerikalı Turist Deniz Ambulansıyla Kurtarıldı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tur teknesinde düşüp yaralanan Amerikalı turist M.L.V. (66), deniz ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tur teknesinde düşüp yaralanan Amerikalı turist M.L.V. (66), deniz ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gümbet açıklarında meydana geldi. Mavi tur yapan özel teknede bulunan ABD vatandaşı M.L.V., henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Tekne kaptanı, durumu yetkililere bildirip, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait tam donanımlı 'Yaşam' isimli deniz ambulansı bölgeye sevk edildi. Kısa sürede tekneye ulaşan ekipler, bel bölgesinde kırıklar tespit edilen yaralı turiste ilk müdahaleyi teknede yaptı. Deniz ambulansına alınan yaralı turist, marinaya getirilerek burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan M.L.V.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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