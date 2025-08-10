Tekman'da Nehirde Boğulma Tehlikesi: 13 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Tekman ilçesinde Aras Nehri'ne giren 3 çocuktan 1'i, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki çocuk kurtarılırken, Aylin Sarıkan (13) ağır yaralı olarak bulundu.
Erzurum'un Tekman ilçesinde girdikleri nehirde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ilıgöze Mahallesi'nde Aras Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan 3 çocuktan 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Suda gözden kaybolan çocuklardan Aylin Sarıkan (13) bir süre sonra nehir kenarında baygın halde bulundu.
Hastaneye kaldırılan Sarıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel