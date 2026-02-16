Erzurum'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan şüphelinin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonucu 4 ayrı dosyadan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Tekman'da saklandığı adreste yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.