Tekkeköy'de prefabrik konteynerdeki yangın söndürüldü

Tekkeköy'de prefabrik konteynerdeki yangın söndürüldü
Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir prefabrik konteyner, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık mevkisindeki konteynerden duman çıktığını gören vatandaşlar, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
Haberler.com
500

