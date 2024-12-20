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Tekkeköy'de Hayvanlar İçin Mama Üretim Tesisi Kurulacak

Tekkeköy'de Hayvanlar İçin Mama Üretim Tesisi Kurulacak
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Tekkeköy'de, Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle hayvanlar için mama üretim tesisi kurulması amacıyla protokol imzalandı. Öngörülen proje, öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunacak ve hayvan refahını artırmayı hedefliyor.

Tekkeköy'de hayvanlar için mama üretim tesisi kurulması amacıyla çalışma başlatıldı.

Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ile Kaymakam Enver Hakan Zengince arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Candal, tesisin hem öğrencilerin eğitimi hem de hayvan dostlarının refahı için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Öğrencilerin belediyenin mezbahası ile kurulacak hayvan barınakları ve kliniklerde uygulamalı eğitim alacağını belirten Candal, "Bu sayede hayvan sağlığı ve bakımı konusunda donanımlı bireyler olarak mezun olacaklar. Ayrıca ülke istihdamına nitelikli bireyler kazandıracağız." dedi.

Proje ile veterinerlik alanında eğitim veren okulun tanıtımına da katkı sağlayacaklarını anlatan Candal, "Öğrencilerimiz, sevimli dostlarımızın sağlığı ve refahı için çalışırken kendi geleceklerine de güçlü bir yatırım yapıyor. Hem gençlerimize hem de hayvan dostlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Projenin tamamlanmasının ardından tesiste üretilen mamalar, bölgedeki hayvanların beslenmesi için kullanılacak.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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