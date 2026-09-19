Tekkeköy'de 9. sınıflara uyum ve kültür gezisi Tekkeköy Mağaraları'nda yapıldı

Tekkeköy'de 9. sınıflara uyum ve kültür gezisi Tekkeköy Mağaraları'nda yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekkeköy'de 9. sınıf öğrencilerine yönelik uyum ve kültür gezisi düzenlendi. Öğrenciler, Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi ve çevresindeki tarihi alanları gezerek ilçeyi tanıdı, akranlarıyla kaynaştı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne başlayan 9. sınıf öğrencilerine yönelik uyum ve kültür gezisi düzenlendi.
Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy Gençlik Merkezi ve Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, ilçenin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.
Farklı ilçelerden gelerek liseye başlayan öğrencilerin okula ve ilçeye uyum sağlamalarının amaçlandığı etkinlik kapsamında Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi ve çevresindeki tarihi alanlar ziyaret edildi.
Etkinlikte öğrenciler tarihi alanları inceleyerek ilçenin kültürel mirası hakkında bilgi aldı, akranlarıyla kaynaşma fırsatı buldu.
Program ile öğrencilerin eğitim hayatlarına başladıkları ilçeyi tanımaları ve okula uyum süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.