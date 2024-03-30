Tekirdağlı kadın, eşinin makro fotoğrafladığı canlıları deri ürünlerin üzerine resmediyor

Tekirdağ'da yaşayan Serap Özsoy, eşinin makro fotoğrafladığı canlıları, tasarladığı deri ürünlerin üzerine resmediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde açılan deri işleme kursuna katılan Özsoy, eşinin emeklilik sonrası çektiği makro fotoğrafları beğenerek deriye işlemeye karar verdi.

Arı, kelebek, tırtıl, yusufçuk ve kız böceği gibi canlıları deri üzerine işlemeye başlayan Özsoy, çalışmalarını "Küçük hayatlar" adlı sergide beğeniye sunacak.

Özsoy, AA muhabirine, hobi edinmek amacıyla başladığı kursun, eşinin çektiği fotoğrafları deriye işlemeye başlamasıyla tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Yaptığı çalışmadan büyük bir keyif aldığını aktaran Özsoy, "Eşim emekli olduktan sonra hobi olarak fotoğraf çekmeye başladı. Özellikle çektiği makro fotoğraflar bana oldukça güzel geliyordu. Ben de kursta öğrendiğim bilgilerle fotoğrafları deriye aktarmaya başladım." dedi.

Özsoy, şuana kadar eşinin fotoğrafladığı 10 değişik canlıyı deri çanta, cüzdan ve kalemliklerin üzerine işlediğini dile getirdi.

Canlıları deriye işlerken, bölgedeki birçok türü de tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Özsoy, "Eşimin çektiği fotoğraflardaki türler, Trakya'da var olan canlılar. Ben de bu küçük hayatları deriye aktarmayı uygun buldum. Oldukça güzel eserler çıktı. Eşimden fotoğraflamasını istediğim bazı canlılar var. Baharın gelmesiyle birlikte özellikle salyangoz, peygamber devesi fotoğrafları istiyorum." diye konuştu.

Rafet Özsoy da yaptığı çekimlerde küçük hayatların muhteşem görüntülerine şahit olduğunu, eşinin fotoğraflarından ilham alarak yaptığı çalışmalarının beğenildiğini dile getirdi.

Kurs öğreticisi Nuray Cabbar da Özsoy'un çalışmalarının deri üzerinde çok hoş durduğunu ve ilgi gördüğünü kaydetti.