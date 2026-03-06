Tekirdağlı sporcular buz pateninde yeni dereceler için çalışıyor

Tekirdağ'da buz pateninde katıldıkları yarışlarda dereceleri bulunan Atlas Tibet Gürsoy ve Kerem Örkmez yeni başarılar için çalışıyor.

Gürsoy ve Örkmez, Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Tekirdağ'da düzenlenen Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması ile Bursa'da gerçekleştirilen 2. Bölge Yarışması'nda madalya kazandı.

Sporcular, bu yıl düzenlenecek organizasyonlarda yeni dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

Avrasya Buz Sporları Kulübü antrenörü Uğur Aydın, AA muhabirine, başarılı sporcular yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Çalıştırdıkları sporcuların yarışlardan madalyayla dönmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Aydın, "Sporcularımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bazı sporcularımız bölge yarışlarında derece aldı. Bazı sporcularımız da Türkiye şampiyonalarına gitmeye hak kazandı. Başarılı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Sporculardan Atlas Tibet Gürsoy da Bursa'da düzenlenen yarışta üçüncü olduğunu ve yeni dereceler için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kerem Örkmez ise buz pateninde madalya kazanmaya devam etmek istediğini aktardı.