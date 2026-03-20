Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yetkililer, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

Tekirdağ ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ'da gece saatlerinde hafif başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunarak sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
