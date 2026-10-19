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Tekirdağ Valisi Soytürk, Muhtarlar Günü mesajında muhtarlara teşekkür etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Soytürk, muhtarların vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında önemli görevler üstlendiğini belirterek muhtarlara teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, muhtarların vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Muhtarlık kurumunun toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Soytürk, muhtarların devletin mahallelerdeki temsilcileri olduğunu vurguladı.

Muhtarların altyapıdan nüfus hizmetlerine, asayişten eğitim ve sosyal yardımlara kadar pek çok alanda görev yaptığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da mahallelerinin her türlü ihtiyacını tespit edip vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağlayan mahalle muhtarlarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, muhtarlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum."

Kaynak: AA
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