Haberler

Vali Soytürk, Kosovalı öğrencilerle 23 Nisan'ı kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kosava'dan gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Süleymanpaşa Kaymakamlığında program düzenlendi.

Vali Soytürk, kentte misafir edilen öğrencilerle bir süre sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Öğrencilere eşlik eden öğretmenlere Karacakılavuz dokuması kilim hediye eden Vali Soytürk, ardından günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol da katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

