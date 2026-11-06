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Tekirdağ Valisi Soytürk, engelli derneği ve Malkara OSB yönetimini kabul etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Mavi Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Göktaş ve üyelerini, ardından Malkara OSB yönetimini kabul etti. Görüşmelerde karşılıklı görüş alışverişi yapıldı; Soytürk, Malkara OSB ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Mavi Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Göktaş ve dernek üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Dernek Başkanı Göktaş ve beraberindekiler, Vali Soytürk ile bir süre görüştü.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Vali Soytürk Malkara OSB yönetimini kabul etti

Malkara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Halıcı ve OSB Müdürü Gözde Bingül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Malkara OSB'nin çalışmaları ve faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Halıcı ve Bingül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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