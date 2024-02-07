Tekirdağ Valisi Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sağlamtaş Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Soytürk, İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vatandaşlarla sohbet eden Soytürk, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Soytürk, vatandaşların isteklerinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Uzunlar, Karacakılavuz Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Karacakılavuz Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahallede eksikliklerin tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Şirzat Filiz, MHP İlçe Başkanı Yakup Gazi Tantan ve Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Gökhan Saygı eşlik etti.