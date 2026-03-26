Haberler

Tekirdağ'da haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuraklık nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde haftada bir gün, 20.00 ile 07.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, Süleymanpaşa'daki tüm mahallelerde haftada bir gün saat 20.00 ile 07.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

Kesintiye ilişkin mahalle, gün ve saat bilgilerine www.teski.gov.tr adresi ile TESKİ'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan kesinti saatlerine yönelik gerekli tedbirleri önceden almaları ve suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

TESKİ tarafından ocak ayında su kesintisi uygulanmış Ramazan ayında uygulama sona erdirilmişti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

