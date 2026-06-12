Tekirdağ'da "Tarihin İzinde Tekirdağ" konferansı düzenlendi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde "Tarihin İzinde Tekirdağ" konferansı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, konferansta akademisyenler Prof. Dr. Zeynep Tarım ve Doç. Dr. Metin Ünver, Tekirdağ'ın Osmanlı dönemindeki sosyal yaşamı, kültürel yapısı ve 19. yüzyılda geçirdiği dönüşüme ilişkin sunum yaptı.

Tekirdağ'ın tarihi mirasının ele alındığı konferansta konuşmacılar, kentin geçmişine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.