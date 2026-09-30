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Tekirdağ Şarköy'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralanarak kurtarıldı

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Tekirdağ Şarköy'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralanarak kurtarıldı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde 34 DK 9162 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekiplerince yaralı çıkarıldıktan sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DK 9162 plakalı otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde yoldan çıkarak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itafiye ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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