Haberler

Tekirdağ'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Değirmenaltı Mahallesi sahilinde, kıyıda hareketsiz olarak bulunan caretta caretta, ekipler tarafından öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili Sahil Güvenlik ve yerel otoriteler hemen olay yerine sevk edildi.

Tekirdağ sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

Değirmenaltı Mahallesi sahilinde gezenler, kıyıda hareketsiz caretta carettayı fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit etti.

Caretta caretta, belediye ekiplerince sahilden alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

