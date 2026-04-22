Tekirdağ'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Tekirdağ'ın Değirmenaltı Mahallesi sahilinde, kıyıda hareketsiz olarak bulunan caretta caretta, ekipler tarafından öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili Sahil Güvenlik ve yerel otoriteler hemen olay yerine sevk edildi.
Değirmenaltı Mahallesi sahilinde gezenler, kıyıda hareketsiz caretta carettayı fark etti.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit etti.
Caretta caretta, belediye ekiplerince sahilden alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır