Haberler

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgarlar nedeniyle sahilin bazı kısımları kırmızı yosunla kaplandı. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, bu durumun kirlilik değil sadece kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte 7 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Durumun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, yosunların sadece kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var

Maduro'yu kaçırdı yetmedi, 2 ülkeyi daha vurmaya hazırlanıyor
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti