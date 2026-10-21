Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ polisi Süleymanpaşa ve Çorlu'da 6 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 6 kişinin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Fransa'da sarı yelekliler nedeniyle Paris ve Lyon'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Fransa'da kriz büyüyor! Sokağa çıkma yasağı 12 kente yayıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Başka çarem yoktu' deyip dünyanın beklediği mesajı verdi

Trump "Başka çarem yoktu" deyip dünyanın beklediği mesajı verdi
Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Yürek dağlayan feryat: "Oğlum nerede, bir şey söyleyin"
Fransa’da yağmalanan lüks ürünleri satışa çıkardılar

Ülkeyi ateşe atıp, yağmaladıkları ürünleri kazanç kapısına çevirdiler

Evinde otururken kabusu yaşadı

Evinde otururken kabusu yaşadı
2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

2,5 yıldır aynı çileyi çekiyor: Doktorların çözümü herkesi şaşırttı!
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik

Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin