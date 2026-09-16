Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversite ile adli kurumlar arasındaki çalışmalar ve kent gündemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı da yer aldı.
Rektör Şahin, ziyaretin anısına Başsavcı Yücel'e, Vatan Şairi Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri takdim etti.
Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yücel'e teşekkür etti.