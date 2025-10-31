Haberler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve İŞKUR Arasında İstihdam Protokolü İmzalandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve İŞKUR Arasında İstihdam Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan protokolle, öğrencilerin ve mezunların istihdam geçişinin hızlandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamındaki etkinliklerle kariyer fırsatları artırılacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokolle, öğrencilerin ve mezunların istihdama geçişinin hızlandırılması hedefleniyor.

Protokol kapsamında, kariyer günleri, bilgilendirme toplantıları ve proje temelli faaliyetler düzenlenecek.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitenin paydaşlarıyla birlikte üreten üniversite vizyonu doğrultusunda, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı ekseninde istihdam odaklı iş birliklerini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından rektör Şahin ve İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen protokolü imzaladı.

