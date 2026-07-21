Batman'dan gelen kadının rahminden 17 kiloluk dev miyom çıkarıldı

Batman'dan İstanbul'a tedavi için gelen 45 yaşındaki kadının rahminde yaklaşık 60 santimetre çapında, 17 kilogram ağırlığındaki dev miyom tespit edildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla rahmi korunarak çıkarılan miyomun, çapı itibarıyla bilimsel literatürdeki en büyük vakalardan biri olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda midesindeki şişkinlik ve değişik sağlık sorunları sebebiyle Batman'dan İstanbul'a gelen K.G. (45) isimli kadın, Prof. Dr. Hanifi Şahin'e başvurdu. Yapılan kontroller sonucunda hastanın rahminde 60 santimetre çapında dev bir miyom olduğu tespit edildi. Vücudunda dev bir miyom olduğunu öğrenen hastanın endişelerini gideren Şahin, ameliyat için kollarını sıvadı. Yaklaşık 3 saatlik bir operasyonda 60 santimetre çapındaki miyom hastanın rahmi korunarak başarıyla çıkartıldı.

"Bu miyom ameliyatının özelliği, aslında 60 santimlik çok büyük bir miyomu hastamızın rahmini koruyarak çıkarttık"

Prof. Dr. Hanifi Şahin, ameliyatın zorlu geçtiğini belirterek detayları anlattı. Prof. Dr. Şahin, "Bu miyom ameliyatının özelliği, aslında 60 santimlik çok büyük bir miyomu hastamızın rahmini koruyarak çıkartmamız. Miyomlar kadınlarda çok sık görülüyor. Kadınlarda çeşitli şikayetlere neden oluyor. Bu miyom çok büyümüştü ve hastamız yıllardır rahminin alınacağı korkusuyla hep ameliyatı, tedavisini ertelemişti. Bildiğimiz kadarıyla, bilimsel literatüre baktığımızda çap olarak, çap olarak dünyanın en büyük miyomu gibi duruyor. Çünkü bilimsel literatürde işte 53 santim, 54 santimlik miyomlar var ama çap olarak, ağırlık olarak değil. Ağırlığı da 16.8 kiloluk bir miyomdu. Ama büyüklük olarak, çap olarak biz bunu bilimsel literatürde de yayınlayacağız. Hem ülkemizde hem de dünyada en büyük miyom gibi görünüyor. Bunlar çeşitli şikayetlere neden oluyorlardı. Gerçekten hastamız yürüyemiyordu, nefes darlığı, karın şişliği, kanamaları çok yoğundu. Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdu. Yaklaşık 3-3.5 saatlik başarılı bir ameliyatla hastamızı bu sorundan kurtardık" ifadelerini kullandı.

"Rahmini koruyarak bu ameliyatın yapılabileceğini hastayla paylaştık"

Prof. Dr. Şahin, hastanın ilk etapta endişeli olduğundan bahsederek, "Burada en büyük endişe rahmin alınabileceği korkusuydu ve gerçekten yerinde de bir korku. Jinekolojik kanser cerrahisinin bize sağladığı tecrübemizi de kullanarak hastamıza rahmini koruyabileceğimizi söyledik. Hastamızı değerlendirdik, MR'larını, ultrasonlarını çektik. Rahmini koruyarak bu ameliyatın yapılabileceğini kendisiyle paylaştık ve böylece hastayla, hasta yakınlarıyla beraber hep beraber operasyon kararı aldık. Ameliyatımızı da başarılı bir şekilde tamamlayarak hastamızı bu sorundan kurtardık" şeklinde konuştu.

"Biz de çok şaşırdık"

Ameliyat anlarında dev miyomu gördüğünde şaşırdığını vurgulayan Prof. Dr. Şahin, "Miyomun olduğunu bilseniz de miyomu gördüğümüzde gerçekten çok şaşırdık. Çok devasa bir miyom. Bizim için de ilginçti. Ameliyatın vermiş olduğu havayla beraber bir an önce hastamızı bu kitleden kurtarmayı amaçladık. Biz ameliyatta kaldıramıyorduk. O kadar ağır, 16-17 kiloluk kitleyi kaldırabildiğinizi düşünün. Dolayısıyla bir an önce bu yükü hastamızdan alıp hastamızı kurtarmayı düşündük. Bizim için gerçekten ilginç bir deneyimdi. Çok miyom operasyonu yapan bir hekimim ama gerçekten unutulmaz bir vaka" dedi.

"Miyom nedeniyle rahmin alınması zorunlu değil"

Dev miyomun alındıktan sonra hastanın rahatladığını belirten Prof. Dr. Şahin, "Hastanın yaklaşık 3-4 yıldır bu miyomu var. Ben hep hastalara söylüyorum. Miyom sayısından, büyüklüğünden, yerleşim yerinden bağımsız olarak rahim korunabilir. Mutlaka bu konuda tecrübeli merkez ve tecrübeli cerrah faktörü çok önemli. Miyom iyi huylu bir kitle. Miyom nedeniyle rahmin alınması zorunlu değil. Rahim korunabilir, doğurganlık korunabilir. Genç bir hasta da olabilir ya da 50 yaşında rahmini korumak isteyen bir hanımefendi için de bu durum söz konusu. Burada dediğim gibi dikkat edilmesi gereken nokta en önemlilerinden doğru bir merkez ve doğru, etkin bir cerrahi müdahale ve tecrübe" dedi.

"Hasta 55 kilo falan, miyom kendisinin neredeyse 3'te 1'i"

Karın germe işlemine benzer bir işlem yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Öncesi ve sonrasına baktığımızda muntazam bir farklılık vardı. Bir de en önemlisi hastamız zayıftı. 55 kilo falan, miyom kendisinin neredeyse 3'te 1'i. Çok büyük bir rahatlama, dolaşım sisteminde, genel anlamda da kondisyonunda çok büyük rahatlama oldu. Özellikle kendi vücutlarını tanımaları gerekiyor. En azından yılda bir, 1.5 yılda bir jinekolojik anlamda kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Çoğu hasta günlük basit şikayetlerle karıştırabiliyor. Midemi üşüttüm, akşam pencere açıktı, soğuk vurdu, gaz sancısı var gibi. Bu sadece miyom için değil, pek çok hastalık için, kanser için, diğer hastalıklar için de böyle olabiliyor. Bazen bu şikayetler günübirlik şikayetlerle karışabiliyor. Eğer karın ağrısı, şişkinlik gibi şikayetler varsa ve bunların geçmesi haftaları bulabiliyorsa mutlaka jinekologlara ya da bir hekime başvurmaları lazım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı